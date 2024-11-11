24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde görevli olan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinde. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin ders görevim yapmış sayılacakları haller münhasıran belirlenmiş olup bu haller arasında 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen konser etkinliklerinde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevleri sürecinde tiden yerine getiremedikleri ders görevlerim yapmış sayılacaklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22.04.2024 tarih ve 100856453 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede ilgililerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen konser etkinliklerinde görevli olmaları nedeniyle fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan ilgililerin. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen konser etkinliğinde görevlendirildikleri sürelerde *görevli izinli* olmalarının da bu durumu değiştirecek herhangi bir etkisi bulunmamaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR