Belediye başkanı ve şoförünü işe alınmadığı için öldürmüş
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünün öldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısının, Belediye Başkanı Şen'i kendisini belediyede işe almadığı için öldürdüğü öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 14:05, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:54
Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.Ş., kuzeni olan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.Ş.'nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kendisini belediyede işe almasını istediği ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Belediye başkanı ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti