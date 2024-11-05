Ankara'da hasta yakınları doktora ve hastane polislerine saldırdı

Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde, yaralı işçinin yakınları sağlık personeline ve güvenlik güçlerine saldırdı. Hasta yakınları önce doktorlara küfür etti, ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin 'sakin olun' uyarılarına uymayarak güvenlik güçlerini darp etti.

İddialara göre, çevredeki inşaat alanında çalıştığı esnada düşerek yaralanan bir işçi, çalışma arkadaşları tarafından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktor, detaylı görüntüleme için tomografi talebinde bulundu.

Tomografi cihazının bozuk olması sebebiyle ultrasona yönlendirildiğini öğrenen işçi yakınları, bir an önce hastalarına bakılması için küfür etmeye başladı.

Doktorun beyaz kod vermesiyle olay yerine polislerin geldiğini gören işçi yakınları, polisin 'sakin olun' uyarılarına rağmen güvenlik güçlerine yumruklarla saldırdı.

Hasta yakınları, iddiaya göre, tartışmaya müdahale eden hastane polisi ve özel güvenlik görevlilerine saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.