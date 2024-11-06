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Maaş robotu muhtemel zam oranına göre güncellendi

Memurlar.net maaş robotu muhtemel zam oranı olan yüzde 12'ye göre güncellendi. Robot, Aralık ayı başında ve Ocak ayında yeniden güncellenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Kasım 2024 14:20, Son Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:19
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Maaş robotu muhtemel zam oranına göre güncellendi

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte ilk dört aydaki kümülatif enflasyon yüzde 12,06, enflasyon farkı ise yüzde 1,87 oldu.

Memurlar.net olarak ziyaretçilerden gelen talep doğrultusunda maaş robotunu muhtemel zam oranına göre güncelledik.

Kasım ve Aralık aylarında yüzde 2 oranında bir enflasyon gelmesi halinde kümülatif enflasyon yüzde 16,59, enflasyon farkı ise bu durumda 6 olacaktır. Ocak ayında verilecek yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam zam yüzde 12 olacaktır.

Memurlar.net maaş robotu, sözleşmeli maaş hesaplama robotu ve emekli maaş robotunda yer alan katsayılar yüzde 12'ye göre güncellenmiştir. Ancak memur maaşını etkileyen ancak henüz net olarak belli olmayan gelir vergisi dilimi, engellilik indirimi, asgari ücret gibi kalemlerde bir değişiklik yapılmamıştır.

Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız. (Zamlı maaşlar için, Maaş Robotu- Gelişmiş Seçenekler- En alt kısımdan 2025 yılı Ocak ayını seçiniz

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