Acun Ilıcalı: Galatasaray'la mutabakata vardık

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray ile pozisyonların değerlendirilmesi için hakem anlaşması yaptıklarını duyurdu.

"MUTABAKATA VARDIK"

Ilıcalı, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık." dedi.

MİLLİ ARA SONRASI RAPORLAR PAYLAŞILACAK

Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.