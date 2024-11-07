Bazı adayların KPSS puanı türlerindeki puanları da yeniden hesaplandı

2024-KPSS'de bazı soruların yargı kararları neticesinde iptal edilmesine istinaden yapılan yeni değerlendirme sonuçları açıklandı. Sonuç belgelerinde başarı sırasının yanında yer alan aday sayılarının ilk açıklanan sonuçlara göre değişkenlik göstermesi bazı adaylarda kafa karışıklığına yol açtı fakat bu durum 2024 KPSS kılavuzunda teknik olarak açıklanmıştır.

2024-KPSS Başvuru Kılavuzunda "Bir KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birinde en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır." hükmü yer almaktadır.

Yargı kararları gereği iptal edilen sorulara verdiği yanıtlar ilk açıklanan sonuçlarda yanlış olarak değerlendirilen ve 1 net şartını sağlayamayan fakat yeni değerlendirme sonuçlarına göre 1 net şartını sağlar hale gelen adayların puanı hesaplanarak sonuç belgelerine yansıtıldığından; puan türlerine göre puanı hesaplanan aday sayılarında artış gerçekleşmiştir.