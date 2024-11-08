Öğretmenlerin 11-15 Kasım Programı Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 06.11.2024 tarihli 118780700 sayılı ve "11-15 Kasım 2024 Mesleki Çalışma Dönemi" konulu yazısına ve olura göre;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kuramlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kuramları Yönetmeliğinin 38'inci, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 87'nci ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kuramları Yönetmeliğinin 52'nci maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Yönetici ve öğretmenlerimizin 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri mesleki çalışmalarını ÖBA (oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan hizmet içi eğitim yoluyla yapmaları planlanmaktadır. Bu kapsamda ÖBA platformu üzerinden yayınlanacak:

a) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yüz yüze merkezi/mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarında Farklılaştrılmış Öğretim. Erdem Değer Eylem Çerçevesi, Okuryazarlık Becerilen Tanıtımı Semineri"ni.

b) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yüz yüze merkezi/mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmayan öğretmenlerin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Tanıtımı Semineri"ni tamamlamaları durumunda 11-15 Kasım 2024 mesleki çalışmalarını yapmış sayılmaları gerekmektedir.

İşte o resmi yazı ve olur;

İşte Mesleki Çalışma Programı;