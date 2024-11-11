Mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan Şirin'in soruşturmasında yeni gelişme

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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