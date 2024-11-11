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Valilikler norm fazlası öğretmenleri resen atayabilirler mi?

Norm fazlası öğretmen atamaları ile ilgili gelen en önemli sorulardan bir tanesi valilikler norm fazlası öğretmenleri resen atayabilirler mi? sorusudur. Bu haberimizde bu konuyu ele alacağız.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Kasım 2024 17:17, Son Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:18
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Valilikler norm fazlası öğretmenleri resen atayabilirler mi?

Norm kadrolarının güncellenmesinin ardından il milli eğitim müdürlükleri norm fazlası atama duyurularına başlamışlardır.

Bu duyuruların hukuki durumunu daha önce ele almıştık.

Bu duyuruların hatalı olduğunu çünkü 7528 sayılı ÖMK'nın 18.10.2024'de yürürlüğe girmesi sonrasında yönetmelik değişikliğinin de yapılması (kanuna uyarlanması) gerektiğini vurgulamıştık.

Bu aşamada gelen en önemli sorulardan bir tanesi valilikler norm fazlası öğretmenleri resen atayabilirler mi? Sorusudur.

Tekrar ifade edelim ki valiliklerce (il MEM) yapılan duyurular kanuna/hukuka uygun değildir.

Buna rağmen hatada ısrar edilirse İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin il içi resen atama yapmamaları gerekir.

İlçe içi resen atama belki bir nebze makul görülebilir fakat bu durumda da hak kayıpları ortaya çıkacaktır.

Örneğin;
- ilçe içi resen atanan öğretmen ben başka ilçeyi isteyecektim tercih hakkı verilmedi,
- ?beni ilçemde bıraktılar fakat kanun uygulansa ben ilçe grubu tercihi yapıp başka bir ilçeye gidebilecektim
- ?.
Şekildeki gerekçelerle mağduriyetlerini ifade edebilecekler ve konuyu yargıya taşıyabileceklerdir. Sonuç olarak kanuna aykırı uygulamalar yargıdan dönecektir.

İl içi resen atama halinde ise mağduriyetin yanı sıra mağdur sayısını da arttıracaktır.

İşte bu gerekçelerle il milli eğitim müdürlüklerinin resen atamadan uzak durmaları gerekir.

Evet MEB'in norm fazlası öğretmen sayısını azaltma yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır. A okulunda öğretmen fazlalığı varken B okuluna öğretmen bulunamaması ya da ücretli öğretmen uygulamaları gibi yanlış ve kamu zararına yol açan uygulamaları savunmamız mümkün değil.

Fakat bunu yaparken hukuktan ve adaletten uzaklaşmamak gerekir.

Evet hukuki olan her uygulamanın adil (adaletli) olduğunu savunmuyoruz ama en azından hukuk kural ve ilkelerine bağlı kalınmasını hukuk devletinin gereği olarak bekliyoruz.

Uygulamada haksızlık, hukuksuzluk çok. Örneğin 2024/57 nolu genelgede yer alan görevlendirme öğretmen ve yöneticileri resen atamayın şeklindeki maddeler hukuka uygun olmadığı gibi adil de değildir.

Uygulamadaki tecrübeler göstermiştir ki norm fazlası atamalarda adalet yoktur. Puan üstünlüğü esasına göre atama yapılsa da il geneli isteyip açılmayanlar grubu var, bu yıl norm düşük seneye artacak ama okulundan olacaklar var, daha bu yaz atanıp norm düştü diye norm fazlası olanlar var, kadro olmayan okullara atamalar yapılıp norm açıldığında kadroya ilişkilendirildikleri için kadroların dolması durumu var.

Bu nedenle evet her öğretmen en az 15 saat derse girecek şekilde planlama yapılsın fakat mağduriyetler minimize edilsin. Hatta daha önce de defaten belirttiğimiz üzere resen atama yerine adil görevlendirme sistemi uygulansın.

Son olarak; MEB'in konuya el atması , adalet tesis edecek yönetmeliğin hızla düzenlenmesi ve il milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını geri çekmelerine yönelik adım atılması gerektiğini belirtmek/önermek istiyoruz.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

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