Cinsel istismar sonucu HIV pozitif olan çocuk sayısı artıyor



İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak, dün İzmir'de on üç yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akburak, çocuğun HIV pozitif olduğunu ve kemik erimesi şüphesiyle tedavi için başvurduğu hastanede hastalığının fark edildiğini belirtti. HIV'in, hanedan yoluyla değil, cinsel istismar sonucu bulaştığının açıklandığını ifade etti.

Bu acı olayın, çocukların ciddi bir tehdit altında olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Akburak, "Çocuklarımızı şiddetten, cinsel istismardan neden koruyamıyoruz? Kim bilir bunun gibi kaç vaka yaşandı?" şeklinde konuştu.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Anabilim Dalı Başkanı'nın verdiği bilgilere göre, hastanelerinde takip edilen yüz HIV pozitif çocuğun yirmisinin, cinsel istismar sonucu HIV'e yakalandığı açıklandı. Bu durum, küçük yaşta cinsel istismar vakalarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye'de pozitif teşhisi konulan çocuk sayısının 250'yi geçtiği ve bugüne kadar 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Akburak, bu tabloyu kabul etmediklerini belirterek, yetkililere derhal detaylı açıklama yapma ve acil önlemler alma çağrısında bulundu.