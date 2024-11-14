İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü

13 yaşında bir erkek çocuğu AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yatırıldığında teşhisi bile yoktu, tedavi için çok geçti, kurtarılamadı. Çocuğun HIV pozitif olması da AIDS'ten ölümü de soruşturma konusu. HIV, ya doğum sırasında anneden ya cinsel yolla veya kan yoluyla bulaşıyor.

Peki bu vakada ne oldu? Çocuğun babası HIV pozitif, annesi ise değil. Yani doğumla bulaşma söz konusu değil. Öte yandan doğumla bulaşmalarda tedavi hemen başlamazsa bebekler kısa süre içinde hayatını kaybediyor.

Çok önemli bir bilgi ise çocuğun 3 yıl öncesine kadar HIV pozitif olmaması. 2021 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı öncesinde, her ameliyat öncesi yapılan testlerde çocuğun HIV testi negatif çıkmıştı.

Yani ne olduysa son 3 yıl içinde oldu. Uzmanlar hastalığın cinsel yolla bulaşma ihtimalinin üzerinde duruyor. Dolayısıyla istismar hatta aile içi istismar soruşturmaya konu olan olasılıklar dahilinde.

Sağlık Bakanlığı ise çocuğun psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Ancak konuyla ilgili detaylı soruşturma yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı 2023 yılında 2 yeni çocuk HIV vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti. Türkiye'de çocuk HIV vakalarının takip edildiği merkezlerden İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2000 yılından beri 100 HIV pozitif çocuk takip ediliyor. Çocukların 80'ine doğumda, 20'sine ise cinsel yolla virüsün bulaştığı tespit edildi.

"5-6 YILDIR VAKALARDA ARTIŞ VAR"

Çocuklarda HIV pozitif vakalarındaki artış dikkat çekici. Yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk var.

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu." dedi.

100 vakanın 20'sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Çocuklarda HIV'in nedeni anne değilse cinsel yolla bulaşma söz konusu. Bu da bazen küçük yaşta cinsel birliktelik bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE BİLİNEN 250 HIV POZİTİF ÇOCUK VAR

Türkiye'de bilinen, teşhis koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var. Aileleri uyaran Somer, "Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onların bilgilendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen 200'e yakın çocuk takip ediliyor.

Haber: Melike Şahin /NTV