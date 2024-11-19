'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'

Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu. Son 20 yılda hem doğalgazda hem elektrikte talep neredeyse 3 katına çıktığını belirten Bayraktar, yıllık yaklaşık yüzde 4,5'in üzerinde bir elektrik talebi artışı olduğunu, bunu karşılayabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin artırılmasıyla Türkiye'nin net sıfır emisyon hedefine yaklaşacağını vurgulayan Bayraktar, "Türkiye bugün konutlarında kullandığı elektriğin tamamını sadece rüzgar ve güneş enerjisinden üretir hale gelmiş durumda." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin 2022'de doğalgaza yaklaşık 44,6 milyar dolar ödediğini belirterek, "2023'te bu rakam 23,5 milyar dolara geriledi. Petrol ve petrol ürünlerine 2022'de 40,4 milyar dolar ödedik. Bu kadar büyük bir ithalat kalemi sadece ekonomi özelinde değil, aynı zamanda diğer bütün alanlarda da bizim üstesinden gelmemizi zorlaştıran bir konu.Dolayısıyla bütün stratejimizi aslında 2002'den beri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürme üzerine kurgulamış durumdayız." değerlendirmelerinde bulundu.

TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 2.5'İ İKİ SANTRALDEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santralinin yılda 7,9 teravatsaat elektrik ürettiğini, Türkiye'deki toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini bu iki santralden karşılandığını belirtti. Bayraktar, "Bu enerjiyi doğalgazdan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar metreküplük doğalgaz ithal etmemiz gerekiyor. Bir cari açık kaynağı daha oluşmuş oluyor ve bunun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar oluyor." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, bazı şehirlerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin soruyu yanıtlarken, Türkiye'nin mevcut kurulu gücünün, güçlü ve modern bir altyapıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ülkede 100 binin üzerinde insanın, evlere, iş yerlerine elektrik getirmek için çalıştığını anlatan Bayraktar, yılın yüzde 98-99'unda elektrik tedariki olduğunu ancak bir saat elektrik olmadığında gelen şikayetleri, emekçilere haksızlık olarak değerlendirdiğini belirtti.

Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğunu ifade ederek, 2010'da Rusya Federasyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde nükleer faaliyetlere başlanıldığını anımsattı. Bayraktar, Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşabilmesi için nükleer enerjiye sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

"Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na imza atan 31 ülkenin, küresel ısınmayla mücadelede nükleer enerjinin şart olduğunu ifade ettiklerini anımsatan Bayraktar, "Bizim Akkuyu ile Sinop'ta ve Trakya'da toplam 3 konvansiyonel büyük santrale, yaklaşık 12 reaktöre ihtiyacımız var. Küçük modüler reaktörlere de ihtiyaç var. Bugün özellikle dünyada gelişen yapay zeka, büyük data gibi trendler büyük bir elektrik ihtiyacını beraberinde getiriyor." dedi.

İHTİYACIMIZIN YÜZDE 15'İN KARŞILIYORUZ

Türkiye'nin farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz aramalarını sürdürmesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, "Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan'daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15'ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, petrolde Türkiye'nin günlük yurt içi ve dışı üretiminin 150 bin varil, günlük tüketiminin 1 milyon varil civarında olduğunu anlatarak, Gabar'daki aramaları hızlandıracaklarını kaydetti. Bayraktar, Somali, Irak ve çeşitli coğrafyalardaki aramaları daha güçlü hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Ne kadar petrol ve doğalgaz ithalatının önlendiğine yönelik soru üzerine Bayraktar, yurt içi ve yurt dışı petrol üretiminin parasal karşılığının 3,4 milyar dolar, Türkiye'nin kendi doğalgazının ise 2,1 milyar dolara ulaştığını; toplamda doğalgaz ve petrolde faturanın 5,5 milyar dolar aşağıya çekildiğini bildirdi.

Bayraktar, BOTAŞ'ın Gazprom'a borcu olduğu iddialarına yönelik, "BOTAŞ'ın tedarikçi firmalarla anlaşmaları kapsamında gecikmiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır. BOTAŞ'ın kimseye günü geçmiş, ertelenen bir borcu yoktur. BOTAŞ'ı herhangi bir şekilde özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Çok güçlü bir BOTAŞ'ımız var." açıklamalarında bulundu.

Yüksek elektrik tüketimi dolayısıyla sübvansiyon kapsamından çıkarılması planlanan yaklaşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17'sini tükettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, elektrikte uygulanan tarifenin doğalgaz için de geliştirilmesinin planlandığını aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.