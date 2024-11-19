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Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile aramızda hiçbir ayrışma yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 11:13, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:55
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Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile aramızda hiçbir ayrışma yoktur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında bir ayrışma olmadığının altını bir kez daha çizdi.

MHP Lideri, "PKK Kürtleri temsil edemez. Bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:

"Günübirlik siyasi hesap arayışında değiliz. milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hesap başarıya ulaşamaz.

Biz Cumhur ile Cumhuriyeti kaynaştıran, merkez ile çevreyi kaynaştıran Cumhur İttifakı'yız.

Akıl hazır olmayınca gözün görmesi mümkün değildir. Ortak bir geleceğin rotasına girememiş toplumların dağılması kaçınılmazdır.

"İSRAİL İLE TİCARET SAYFASI KAPANDI"

Türkiye İsrail ile ticaret sayfasını kapatmıştır. 2 Mayıs itibariyle İsrail ile ticaret defteri kapanmıştır.

Adalet mutlaka tecelli edecektir. İsrail'e karşı önlem alınmalıdır.

Dünyada 900 milyon insan içme suyuna erişemiyor. 800 milyona yakın insan açlıkla savaşıyor. Her yıl ortalama 5 milyon çocuk hayatını kaybediyor.

Bu veriler ışığında adil bir dünya nasıl kurulacak? Bize göre adil dünyanın kurucu gücü Türkiye olacak.

Hiç kimsenin yatağına aç girmediği, egemenlik haklarına saygı duyulduğu bir dünyanın acil çarelerini üretmeliyiz.

"ÇOCUKLARIMIZ ÖLMESİN DİYORUM"

Selçuk'ta elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 evladımız hayatını kaybetti. Biz kendi çocuklarımızı dert etmeliyiz.

Sorunlu ailelerin çocuklarının ailelerini gözlemleyip takip etmek devletin görevleri başındadır.

Mesele sadece maddi yardımlarla sınırlı görülmemelidir.

Cumhur İttifakı vatan ve millet sevgisiyle hemhal olmuştur. Başkaları gibi irademiz hacizli siyasetimiz rehin altında hiç değildir.

CUMHURBAŞKANI İLE ARAMIZDA AYRIŞMA YOKTUR

Fitne yayan siyasetçileri, FETÖ'cü hainleri, rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile aramızda hiçbir ayrışma olamaz. Cumhur İttifakında görüş ayrılığı yoktur.

Bağımız derin, Cumhur İttifakı'nın soluğu başkaları gibi kesik değildir.

Saklayacak gizleyecek üzerini örtecek bir açığımız yoktur. Verilecek bir hesabımız olmamıştır.

Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. Bizlere düşen görev bozuk zihniyetlerin etki alanına girmeden hak bildiğimiz yolda yürümektir.

Algı operasyonları boşunadır.

"PKK KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Buradan Kürt kardeşlerimize sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez.

Bir adım ileriye gitmek için yola çıkanları engellemeye çalışanlar vardır.

Dün teröristbaşının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar.

Biden'in üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz.

Buna hakkımız yok."

TEĞMENLER KARARI

Devlet Bahçeli, konuşmasından sonra Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada teğmenler kararını değerlendirdi.

Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü gelişmesini sağlayan bir bakanlıktır.

Sadece sorgulama yoluyla Türkiye'ye karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum. " ifadesini kullandı.

Bahçeli: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'

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