Bahçeli: MSB'nin kararına saygı duyuyorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında bir ayrışma olmadığının altını bir kez daha çizdi.

TEĞMENLER KARARI

Devlet Bahçeli, konuşmasından sonra Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada teğmenler kararını değerlendirdi.

Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü gelişmesini sağlayan bir bakanlıktır.

Sadece sorgulama yoluyla Türkiye'ye karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum. " ifadesini kullandı.