Bahçeli: 'MSB'nin kararına saygı duyuyorum'
MHP lideri Bahçeli, mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenler için Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararı "MSB'nin kararına saygı duyuyorum" diyerek değerlendirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de Grup Toplantısında konuştu.
Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında bir ayrışma olmadığının altını bir kez daha çizdi.
TEĞMENLER KARARI
Devlet Bahçeli, konuşmasından sonra Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada teğmenler kararını değerlendirdi.
Bahçeli, "Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü gelişmesini sağlayan bir bakanlıktır.
Sadece sorgulama yoluyla Türkiye'ye karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum. " ifadesini kullandı.Bahçeli: Cumhurbaşkanı ile aramızda hiçbir ayrışma yoktur
[Teğmenlerin resmi olmayan yemini]TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2024
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Milli Savunma Bakanlığının değerlendirmeleri dışında hiçbir şeyi bilmeden, sorgulama yoluyla Türkiyeyi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. MSBnin kararına saygı duyuyorum. pic.twitter.com/8mTMUATH9V