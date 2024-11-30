FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerine özel eğitim okullarında artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 5 Aralık'ta başlıyor
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması
20 milyon liralık HPV davası! Hem aldattı, hem de virüs bulaştırdı
20 milyon liralık HPV davası! Hem aldattı, hem de virüs bulaştırdı
Devlet Memurları kanununda denetçilerin görev ve yetkileride düzenleniyor
Devlet Memurları kanununda denetçilerin görev ve yetkileride düzenleniyor
Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı
Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı
4 soruda Asgari ücret maratonu
4 soruda Asgari ücret maratonu
Ruhsatsız silah, yetkisiz çakar, bekçilere üst araması... Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Ruhsatsız silah, yetkisiz çakar, bekçilere üst araması... Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
8 yıl disiplin cezası almayan memurlara ilave kademe hakkı düzenlemesi
8 yıl disiplin cezası almayan memurlara ilave kademe hakkı düzenlemesi
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi
İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı
İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı
Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı!
Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı!
Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Bakan Göktaş: 50 bin şehit yakını istihdam edildi
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Sözleşmelilere memur kadrosu için yeni düzenleme
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Doğalgaza aralıkta zam yok
Doğalgaza aralıkta zam yok
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
Profesöre trafikte saldırı: 4 kişi dövüp aracını çaldı
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den 5 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Kasımda açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerine özel eğitim okullarında artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerinin, özel eğitim okullarında görevlendirilmeleri halinde bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 14:00, Son Güncelleme : 26 Kasım 2024 08:51
Yazdır
FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenlerine özel eğitim okullarında artırımlı ek ders ücreti ödenir mi?

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesinin 2. fıkrasında; "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükümleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar'ın 16. maddesinin 2. fıkrasına göre ise haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmak üzere geçici olarak FATİH Projesi Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenleri görevlendirilmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 115912495 sayılı görüş yazısında; "Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez". hususu göz önünde bulundurulduğunda ilgilinin artırımlı ders ücretinden yararlandırılabilmesi uygun olarak değerlendirilmemektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber