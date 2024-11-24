Karamollaoğlu'nun Netanyahu sözlerini duyan AK Partililer salonu terk etti

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlığa veda edeceği kongreye siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

AK Parti adına kongreye Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldı.

Kongrede bir veda konuşması yapan Temel Karamollaoğlu, "Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Perez'i Meclis'te alkışlatıp, Herzog'u Saray'da ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından salonda "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları atıldı. Sloganlar üzerine Elitaş ve Yavuz'un ıslıklar ve yuhalamalar eşliğinde salonu terk ettiği görüldü.