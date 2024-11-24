Karamollaoğlu başkan sıfatıyla son kez hitap etti

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevinin son bulacağı kongrede 3 isim genel başkanlık için yarışacak. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi.

Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun da belli olacağı kongrede Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Mustafa Kamalak da genel başkanlık için yarışacak. Kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de katıldı.

Delegeler arasında arbede

Kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga yaşandı.

Karamollaoğlu başkan sıfatıyla partililere son kez hitap etti

Genel Başkan Karamollaoğlu, kongrede yaptığı konuşmaya, geleceği inşa etmek için büyük bir özveriyle çocuklara rehber olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Tarihi bir dönemde tarihi bir kongre yaptıklarını ifade eden Karamollaoğlu, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya yolunda yeni bir başlangıca adım attıklarını söyledi. Siyasi mücadelelerinde, partilerinin kapatıldığını, mekanlarının, makamlarının, adreslerinin değiştiğini anımsatan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

Ne yolumuzdan ne istikametimizden ne de inancımızdan zerre kadar taviz vermedik. Atımızı aldılar ama hamdolsun yolumuzu değiştiremediler. Milli Nizam Partisini kurarken hangi ruh ve heyecana sahipsek bugün de aynı azim, aynı kararlılık ve aynı heyecanla hedefe yürüyoruz. Saadet Partisi konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir.

Karamollaoğlu, genel başkan sıfatıyla partililere son kez hitap ettiğini ancak partinin bir neferi olarak dava arkadaşlarıyla kol kola, omuz omuza yürümeye devam edeceğini söyledi. Hem yaşı hem de giderek kronikleşen sağlık sorunları nedeniyle görevini hakkıyla yürütememenin endişesini bir süredir taşıdığına dikkati çeken Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

Ruhum, gönlüm Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atacak bir çalışma temposu isterken, bedenim buna izin vermiyor maalesef. Bunu aylar öncesinden hem sizlerle hem de kamuoyuyla bütün samimiyetimle paylaştım. Bunun üzerine prensip ve temayüllere uygun bir şekilde bir istişare süreci başlattık. Bütün bu süreci en şeffaf şekilde sizlerle, teşkilatımızla paylaştık. Nihayetinde hepinizin yakından tanıdığı Genel Başkan Vekilimiz, Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan kardeşimizin isminin genel başkan olarak tavsiye edilmesinde mutabık kalındı. Gençliği, dinamizmi, birikimi, samimiyeti, teşkilat geçmişiyle partimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, bundan hiç şüphemiz yok. Mahmut Arıkan kardeşimiz bugünden itibaren Genel Başkanımız olarak hem partimiz hem de ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere, büyük hizmetlere imza atacak. Buna yürekten inanıyorum.

Karamollaoğlu, genel başkanlığı sürecinde hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmediğini, siyasi ikbal, makam, mevki, oy ve koltuk için kula minnet eylemediğini dile getirdi.

Türkiye'nin mevcut sorunlarını Saadet Partisi dışında hiç kimsenin çözemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi bu kongremizin ardından yapacağı hamlelerle bir şahlanış sürecine girecek ve en kısa sürede iktidara gelecek"diye konuştu. Karamollaoğlu, genel başkanlığı döneminde kendisine her türlü desteği veren çalışma arkadaşları ile teşkilat mensupları ve partililere teşekkür etti.

Genel başkanlık için üç aday adayı var

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile Parti Sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak genel başkanlık için aday adayı oldu.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olabilmek için parti üyesi olmak ve Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde 15'i tarafından aday gösterilmek şartı gerekiyor. Kongrede, genel başkan adayının belirlemesi için delegelerden imza toplanacak. Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.