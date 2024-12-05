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Malulen emekli olan memur tekrar memurluğa başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:02
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Malulen emekli olan memur tekrar memurluğa başlayabilir mi?

Soru : 657 devlet memuru olarak malulen emekli oldum yardımcı hizmetler sınıfı 10yil çalıştım tekrardan göreve dönebilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 kapsamında memur olduğunuzu değerlendirdiğimizden değerlendirmelerimizi bu yönden yapmaktayız.

Emeklilerin tekrardan memurluğa başlayıp başlayamayacaklarına, hangi usul ve esaslara tabi olacaklarına yönelik, hem 657 sayılı Kanunda, hem 5510 sayılı Kanun Madde 27 de, hem de 5335 sayılı Kanun Madde 30 da hükümler yer almaktadır.
5510 sayılı Kanuna göre malulen emekli olanlar hangi statüde olursa olsun (işçi,esnaf, memur gibi) tekrar çalışmaya başlamaları halinde emeklilik/yaşlılık aylıkları kesilmektedir.
Ayrıca, emekli iken, yeniden memurluğa atanmalarda emekli/yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerektiğine yönelik hükümler 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde bulunur, ancak bu hüküm sadece emekli veya yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı olan bir düzenleme olduğundan, bu düzenleme kapsamına malulen emekli olmuş kişiler girmemekte, dolayısıyla malullük aylığı aldıktan sonra tekrar memurluğa dönebilmeleri de mümkün olabilmektedir.
Dolayısıyla, emekli olmuş, yani malullük aylığı alanların kamu kurum ve kuruluşlarında tekrardan memurluğa başlayabilmelerinin mümkün olabileceğini değerlendirmekle birlikte, burada sadece kişinin talebine bağlı bir işlemin sonuç getirmeyeceğini, ayrıca önemli olan memurluğa başlama talebinde bulunulan Kurumların kabul etmesi gerektiği, boş kadronun olması, izin alınması vb. gibi işlemlerin de dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
Esasında, konu ile ilgili olarak mülga Devlet Personel Başkanlığının değişik tarihlerde vermiş olduğu görüşlerinde de, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünün sadece emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların tekrar kamuda görev alamayacaklarıyla sınırlı olduğu, dolayısıyla malullük aylığı alanlar için bir sınırlama olmadığı yönündedir.

Bu bağlamda sizin için söylenebilecek değerlendirmelerimiz şöyledir;

Öncelikli olarak görev almak istediğiniz Kuruma yazılı olarak müracaat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak, bu müracaat ile birlikte, yeni görevinizi yapıp yapamayacağınıza dair yeni bir sağlık kurulu almanız, görev alınacak Kurumda boş kadro olması, Kurumun izni vb. gibi durumlarında gözetilmesi gerektiğini ve bu işlemler sonucunda görev almanız halinde aylığınızın da kesilmesi gerektiğini belirtebiliriz.


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