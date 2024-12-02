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TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2024'ün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işgalci İsrail'e yönelik devam eden ticaret nedeniyle protesto eden 9 kişi tutuklandı

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 02 Aralık 2024 17:05, Son Güncelleme : 02 Aralık 2024 19:07
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TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT World Forum 2024 açılışında 'İsrail'le ticaret' protestosunda bulunan dokuz kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'un açılış konuşmasını yaptığı sırada salonda bulunan iki protestocu "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganı atmıştı. Erdoğan protestoculara, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistlerin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız" karşılığını vermişti.

Protestoyu gerçekleştiren iki kişiyle protesto hazırlığında olduğu öne sürülen iki diğer kişi salonda, İsrail'le ticaretin kesilmesi yönünde slogan atan beş kişi de kongre merkezi önünde gözaltına alınmıştı.

'2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan göstericilerin attığı "Gemiler Gazze'ye Hayfa'ya değil", "Vicdan Gemisi'ne neden izin verilmiyor", "Siyonistler, siyonist gemileri ülkemizde serbestçe dolaşıyor" sloganları bu suçlamalara dayanak olarak gösterilmişti. 29 Kasım'da gözaltına alınan protestocuların gözaltı süreleri bir gün uzatılmıştı. Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen dokuz kişi tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Kasım Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum'daki konuşması İsrail ile ticareti kes diyen protestocular tarafından bölünmüştü.

Bir protestocu "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslenirken Erdoğan ise "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız." cevabı vermişti.

"Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganıyla İsrail'le ticareti protesto eden dokuz kişi ertesi gün gözaltına alınırken kamuoyunda İsrail ile ticaretin kesilmesi yerine İsrail ile ticareti kes diyenlerin gözaltına alınması büyük tepki oluşturmuştu.

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