Adliye personelinin suçüstü nöbetlerinde görevlendirmesinde eşitlik sağlanmalı!

Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Adliye personelinin suçüstü nöbetlerinde görevlendirmesinde eşitlik sağlanmalı!

Adliyelerdeki suçüstü nöbetleri, adalet komisyonu başkanlıklarının aldığı kararla hakim ve yardımcı yargı personeli eliyle yürütülmektedir. Ancak, hangi birimleri nöbete dahil edeceği ya da etmeyeceği tamamen Adalet komisyonu başkanının inisiyatifindedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 14:00, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:01
Yazdır
Adliye personelinin suçüstü nöbetlerinde görevlendirmesinde eşitlik sağlanmalı!

Burada adalet sağlanarak personel arasında

İnsanlar evlerinde istirahat ederken ya da ailesiyle bir aradayken kamu binalarının içerisinde gecenin ilerlemiş saatlerine kadar ışıkları sönmeyen ve içerisinde can hıraş şekilde çalışan kamu görevlileri vardır. Bahse konu binalar adliyelerdir. Cumhuriyet savcılıkları tarafından Sulh Ceza Hakimliklerine yapılan taleplere veya tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin sorgularının yapılması ya da yakalaması olan kişilerin yakalama işlemlerinin yapılması, değişik iş talepleri; suçüstü nöbetlerinde yapılan işlerden bazılarıdır. Benzer şekilde, Cumhuriyet savcılıklarında görevli olan adliye personeli, Cumhuriyet savcısı ile beraber gecenin bir vakti ölü muayene ve otopsi işlemleri yapmaktadır. Buradan hareketle; Asliye Hukuk Mahkemesinde görevli zabıt katibi, suçüstü nöbeti tutarken, bazı adalet komisyonu başkanlıklarının kararıyla; unvanı zabıt katibi olup da suçüstü nöbetinden muaf tutulan personeller olmaktadır. Yargısal faaliyetlerin olmadığı idari işler müdürlüğü ve adalet komisyonu başkanlıklarında görevli yardımcı yargı personeli suçüstü nöbetine yazılmamaktadır. Bu da personel arasında çalışma barışının bozulmasına sebep olmaktadır.

Bu haber metninin yıllardır dile getirdiği konulardan birisi de suçüstü nöbetlerine ilişkin yapılan personel görevlendirmelerinde yaşanan hakkaniyetsizliklerdir. Memurlar.Net'te muhtelif tarihlerde nöbetçi personel görevlendirmelerinde unvanı zabıt katibi olduğu halde nöbetten muaf tutulan birimlerin olduğu hususları dile getirilmiştir.

Adliyelerdeki nöbet uygulamasının hakkaniyetsizliğine ilişkin en son 11 Aralık 2023 tarihinde Memurlar.Net'te bu haber metninin yazarının mezkür konuya ilişkin diğer haberlerin linkinin de paylaşıldığı haber yayımlanmış, günün sonunda bu soruna ilişkin çözüm geliştirilememiştir.

Adliyelerdeki nöbet uygulamasında yaşanan hakkaniyetsizliklere ilişkin şu önerileri Adalet Bakanlığı'nın sayın yetkililerinin dikkatine sunuyoruz. Şöyle ki:

1. NÖBET BİRİMLERİ KURULMALIDIR.

Adliyelerdeki suçüstü nöbetleri, adalet komisyonu başkanlıklarının aldığı kararla hakim ve yardımcı yargı personeli eliyle yürütülmektedir. Adalet komisyonu başkanlıklarının hangi birimleri nöbete dahil edeceği ya da etmeyeceği tamamen komisyon başkanının inisiyatifindedir. Bu hususa ilişkin bazı adalet komisyonu başkanlıkları tüm personeli nöbete dahil ederken, bazı adalet komisyonu başkanlıkları tüm personeli nöbete dahil etmemektedir. Bu konunun sorun olmaktan çıkartılması için, nöbet hizmetleri birimleri ihdas edilebilir, böylece nöbeti ilgilendiren tüm işlemler bu birim tarafından yerine getirilir. Böylece personelin çalışma barışını bozan bazı birim çalışanlarının suçüstü nöbetinden muaf tutulması sorunu da ortadan kaldırılmış olur. Öte yandan, nöbet hizmetleri biriminin ihdas edilmesi, personelin suçüstü nöbetine ilişkin konularda uzmanlaşmasını da sağlayacaktır. Hukuk mahkemesinde görevli zabıt katibinin, ceza mahkemesi işlerini ilgilendiren suçüstü nöbetinin bazı konularına ilişkin detaylı bilgisi olmayabiliyor. Arama ve el koyma kararı, el koyma kararının onaylanması, şüphelinin sorguya sevki, sorgu sonrası tutuklama müzekkeresinin düzenlenmesi gibi hususlar ceza mahkemesi personelinin bildiği konular olmaktadır. Burada konusu açılmışken şu hususun da hatırlatılmasında fayda vardır. Şöyle ki: Nöbet hizmetleri birimi ihdas edildiğinde, sabaha kadar ölü muayene ve otopsi işleri yapan ya da sorgusu sabaha kadar süren özellikle örgütlü suçlardan dolayı ifade alma veya sorguda görevli personelin, işlemlerin bittiği gün izinli sayılması hususu yapılacak düzenlemede göz ardı edilmemelidir.

2. TÜM ZABIT KATİPLERİ SUÇÜSTÜ NÖBETLERİNE DAHİL EDİLMELİDİR.

Suçüstü nöbetlerinin, nöbet hizmetleri birimi ihdas edilmeden devam ettirilmesi düşünülüyor ise, Adalet Bakanlığının sayın yetkililerince tüm personelin suçüstü nöbete dahil edilmesini sağlaması suçüstü nöbetinde personel görevlendirmelerinde yaşanan haksızlığın önüne geçecektir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp, gereğinin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber