'Köpek velisi' tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada 'köpek velisi' rumuzu ile bilinen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ve sekiz şüpheli, hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık, bu suçlardan tutuklanırken, T.S, E.K, F.Ö. ve C.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

dernek hakkında oluşturulan bilirkişi raporunda şüphelilerin 20 milyon liralık zarara yol açtığı belirtilmişti.