Benzine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Foreks Haber'in aldığı bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 0,97 TL indirim bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 43.07 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.96 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.99 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL