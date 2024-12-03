Özgür Özel kürsüye valiz dolusu parayı çıkardı! Hediyem olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

MHP lideri Bahçeli'nin CHP'ye ilişkin sözlerine Özel, "Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım. Senin istediğin zaman senin istediğin şeylerin konuşulması çok gerilerde kaldı" diyerek "asgari ücret 30, altına yokuz", çeyrek altın hesabı pankartlarını kaldırdı.

"Devlet Bey nasıl gidiyor?"

Özel, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bize diyorlar ki 'emekli maaşları ve çeyrek hesabı AKP'nin kimyasını bozdu.' Bozsun! Beşli çete deniyor ya bunlar 40'ın üzerinde. Yedisi harici 1 TL vergi vermedi. Bir yandan da emekliden vergi alıyorlar. emekliye, asgari ücretliye, esnafa bütçe istiyoruz. Kırk haramilere bütçe yapmayın. Yoksula bütçe yapın. Bir kez daha bütçe görüşmeleri başlamadan haykırıyoruz! Emekliye geçim haktır, asgari ücret şarttır. Devlet Bey nasıl gidiyor? İyi mi cevaplar?"

Valiz dolusu parayı çıkardı, "Devlet Bey'e hediyem" dedi

200 TL'lik banknot gösteren Özel, "Bu ilk çıktığı gün Erdoğan dedi ki; 'Para tıpkı bayrak gibidir, bir ülkenin gücünü, itibarını ve bağımsızlığını simgeler.' Bu banknot 132 dolar ediyordu bugün 5 lira 75 kuruşa düştü. İlk piyasaya çıktığında oranı sadece yüzde 5'ti şimdi yüzde 80. Bugün PTT'ye yolladım arkadaşları. Resmi pul alın dedim. 175 lira. Parayı pul ettiniz diyoruz ya... Atalar söyler, Erdoğan yapar. parayı pul ettiler. devlet Bey arabalara meraklı. şimdi bir de Devlet Bey hesabı yapalım. Bu da Hediyem olsun. 2019 yılı devlet bey yerli ve milli olmaya önem veriyor. Bursa'da yerli marka bir araba 26 bin liraydı" ifadelerini kullandı.

Valizle para getiren Özel, "Devlet Bey'e hediyem olsun. Para kulesi soruyorlardı ya al sana para kulesi" dedi. Paraları tek tek valizden çıkaran Özel, "Valizi Devlet Bey isterse gönderin" dedi.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP lideri Özel'e tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anladığımız ve gördüğümüz kadarıyla; CHP, fonlanmış medyası, yandaş sivil toplum kuruluşları ve sendikaları, DEM'lenmiş ortakları, kiralık kalemleri, dış bağlantıları, devlet ve bürokrasi içine gizlenmiş eski tüfek ayak takımı demokratik yollardan sonuç alamayacaklarına dönük ortak bir kanaat içine yuvarlanmışlardır. CHP, halktan umudunu kesmiştir. Hemen seçim çağrıları yapsalar da CHP yönetiminin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Her gün farklı kisveye bürünen çıkar gruplarının artan rekabetine, azgın hiziplerin çadır tiyatrosuna dönen CHP'nin demokrasi dışı arayışların düşünü kurduğunu ifade etmek hatalı değildir. Disiplinsiz teğmenleri savunan, Laik-anti laik kutuplaşmasını sahneye çıkaran, Rejim değiştirmekten bahseden, Ekonomik sorunları sistem ve devlet sorununa tahvil eden, Ülkede istikrarsızlık ortamı varmış gibi iddiada bulunan, Her dört gençten üçünün ülkemizden gitmek istediğini gafilce ileri süren, İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız başta olmak üzere hukuk insanlarımıza edepsizce saldıran ve avukatlık mesleğini aşağılayan, CHP'li belediyelerin vergi borçlarını ve SGK primlerini ödememesini dayatan, Milletimizin hassasiyetlerini kaşıyan, sinir uçlarına basan ve sürekli hukuk ihlali yapan Özgür Özel ve ekibinin vesayet nöbeti tutmuş, ara rejim merakı sarmıştır. CHP, genetik mirasına sarılarak eski hastalığının pençesine düşmüştür.

Özgür Bey, yolun yol değildir. Ağzının ayarı hepten bozuktur. Ne sözün söz, ne de siyasetin adam gibi siyasettir. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz, ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız, yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacaktır. Biz ya silah ya siyaset derken, CHP'yi de ihmal etmediğimiz bilinmelidir. Ortadoğu'nun çatışma ortamını ve kanlı boğuşmalarını ülkemize ithal etmeyi planlayan, demokrasiyi musalla taşına yatırmayı aklından geçiren kim ya da kimler varsa, tavsiyem önce bizi ezmeleri, önce bizi geçmeleridir.

Bu can bu bedende durduğu müddetçe, Cumhur İttifakı milletiyle yekvücut olduğu sürece darbe sevdalısı CHP'nin ve onun anti demokratik destekçilerinin göreceği rüya sadece kabustur, sadece karanlıktır, sadece felakettir.