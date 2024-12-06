'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında 11 kişiye tutuklama talebi
Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 14 kişiden 11'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 14:58, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 15:11
- Yenidoğan Çetesi 2. dalga operasyonunda yakalanan 14 kişiden 11'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.