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Nasuh Mahruki'ye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Savcılık, Mahruki'nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını çarptırılmasını istedi. Mahruki için açılan davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 16:51, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:54
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Nasuh Mahruki'ye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki'nin 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek 20 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi.

İddianamede şüpheli Mahruki'nin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

YSK Başkanı Ahmet Yener'in ABD seçimleri sonrası elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medyadan eleştiren ve hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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