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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 9.912,17 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 09:58, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:01
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,12 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.912,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1 ile gıda içecek, tek kaybettiren ise yüzde 2,06 ile iletişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD'de açıklanan veriler ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği güçlendirirken, Powell'ın ekonominin iyi durumda olduğunu ve bunun devam etmesinin önünde hiç bir engelin bulunmadığını açıklaması piyasalarda risk iştahını besledi. Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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