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Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündem Suriye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2024'ün son MGK'sında ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan son gelişmeler olacak. Suriye rejimi ve PKK/YPG işbirliği ile 'stratejik noktalar' ele alınırken, Türkiye'nin alması gereken önlemler masaya yatırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 17:14, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:38
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı! Gündem Suriye

2024 yılının son Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ana gündem maddesi Suriye'de yaşanan son gelişmeler olacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE'YE OLASI ETKİLERİ MASAYA YATIRILACAK

Suriye ve bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye olası etkisi ve alınması gereken önlemler masaya yatırılacak.

Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarıyla mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Suriye rejimi ve PKK/YPG işbirliği ile 'stratejik noktalar' ele alınacak.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI ELE ALINACAK

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, Türkiye'nin Filistin için başlattığı girişimler ve hamleleri de MGK'da görüşülecek. İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulunulması bekleniyor.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIK: SAVUNMA SANAYİİ

TSK bölgesinde artan risk ve tehditlere karşı yeni silah sistemleriyle daha da güçlenecek. Bu kapsamda özellikle hava gücünün güçlendirilmesi noktasında adımlar atılıyor. Toplantıda savunma sanayii alanındaki adımlar, Doğu Akdeniz ve Ege'deki konular ile Rusya Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de MGK gündeminde yer alması bekleniyor.

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