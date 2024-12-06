Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreterine tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 19:09, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 19:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.
Erdoğan, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.AGİT'in yeni Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın, Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.