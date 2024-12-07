TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis için taziye mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Adana'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Mustafa Akgül'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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