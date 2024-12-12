Geçici olarak görevlendirilenlere geçici görev yolluğu ödenir mi?

Bilindiği gibi 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde; "Memuriyet mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki idari sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler;" olarak ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 14 üncü maddesinde, Kanun kapsamında bulunan kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde memuriyet mahalli dışında bir yere gönderilen memur ve hizmetlilere geçici görev yolluğu olarak yol masrafı ve yevmiye ödenebileceği hükme bağlanmış, Kanunun 42 nci maddesinde ise "Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler, yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir." hükmü ile geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre belirlenmiştir.

Ayrıca 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı H Cetvelinde "... görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 25.05.2023 tarih ve bila sayılı görüş yazısında; "Buna göre, kuruma ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde başka bir yere gönderilen personele geçici görev yolluğu verilebilmesi için bu görevlendirmelerin memuriyet mahalli dışına yapılmış olması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR