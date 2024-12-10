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Sözleşmeli personele Seyyar Görev Tazminatı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, E657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli mühendis olarak Müdürlüğünüzde görev yapan personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 49 uncu maddesi kapsamında seyyar görev tazminatı ödenip ödenmeyeceği ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 00:10, Son Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:55
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Sözleşmeli personele Seyyar Görev Tazminatı verilir mi?

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler:" başlıklı 49 uncu maddesinde "Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır." hükmü yer almaktadır.

25/08/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Sözleşmeli Personelin Harcırahı" başlıklı 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasında:

"6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine ilişkin hükümleri, birinci fıkra kapsamında bulunan personelden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca anılan maddede belirtilen tazminattan yararlanamayanlar hakkında da uygulanır. Ancak, söz konusu personel hakkında 49 uncu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınır."

"Yürürlük Süresi ve Tereddütlerin Giderilmesi" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasında:

"Bu karar, 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.09.2023tarih ve 99686242 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, Hazine ve Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerde yer almaları şartıyla seyyar görev tazminatı ödenebileceği Başkanlığımızca mütalaa edilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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