İşte 2025 ÖABT konu dağılımları
Akademik Giriş Sınavı (AGS) konu dağılımı açıklandı. MEB-AGS soru dağılımı nasıl olacak? 2025 AGS'de neler değişti?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 11:04, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:18
ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan Akademik Giriş Sınavı (AGS) çalışmaları tamamlandı. 2025 AGS'de kaç soru olacağı ve konu dağılımı belli oldu. Öğretmenler 2025 AGS soru ve konu dağılımını, bu yıl nelerin değiştiğini ve diğer detayları merak ediyor. İşte, 2025 güncel AGS soru konuları ve detaylar...
13 Temmuz 2025'te gerçekleşecek olan MEB AGS sınavı 80 soruluk AGS oturumu ve 50 soruluk ÖABT oturumu olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre ÖABT konu dağılımı şu şekilde
İşte tüm derslerin konu dağılımı
- ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği konu dağılımları
- ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği konu dağılımları
- ÖABT Sınıf Öğretmenliği konu dağılımları
- ÖABT Rehberlik konu dağılımları
- ÖABT Biyoloji konu dağılımları
- ÖABT Kimya konu dağılımları
- ÖABT Fizik konu dağılımları
- ÖABT Coğrafya konu dağılımları
- ÖABT Tarih konu dağılımları
- ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı konu dağılımları
- ÖABT'de Sosyal Bilgiler için konu dağılımları
- ÖABT'de Fen Bilimleri için konu dağılımları
- ÖABT'de Matematik Öğretmenliği için konu dağılımları
- ÖABT'de İlköğretim Matematik Öğretmenliği için konu dağılımları
- ÖABT'de Türkçe Öğretmenliği için konu dağılımları
ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği konu dağılımları https://t.co/ndfqxvRcge pic.twitter.com/T8D8t2wLg8Edip Üzen (@edipuzen) December 12, 2024