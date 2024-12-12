İşte 2025 ÖABT konu dağılımları

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan Akademik Giriş Sınavı (AGS) çalışmaları tamamlandı. 2025 AGS'de kaç soru olacağı ve konu dağılımı belli oldu. Öğretmenler 2025 AGS soru ve konu dağılımını, bu yıl nelerin değiştiğini ve diğer detayları merak ediyor. İşte, 2025 güncel AGS soru konuları ve detaylar...

13 Temmuz 2025'te gerçekleşecek olan MEB AGS sınavı 80 soruluk AGS oturumu ve 50 soruluk ÖABT oturumu olmak üzere 2 oturumda gerçekleşecek.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre ÖABT konu dağılımı şu şekilde

ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği konu dağılımları

ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği konu dağılımları

ÖABT Sınıf Öğretmenliği konu dağılımları

ÖABT Rehberlik konu dağılımları

ÖABT Biyoloji konu dağılımları

ÖABT Kimya konu dağılımları



ÖABT Fizik konu dağılımları



ÖABT Coğrafya konu dağılımları



ÖABT Tarih konu dağılımları



ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı konu dağılımları



ÖABT'de Sosyal Bilgiler için konu dağılımları



ÖABT'de Fen Bilimleri için konu dağılımları



ÖABT'de Matematik Öğretmenliği için konu dağılımları



ÖABT'de İlköğretim Matematik Öğretmenliği için konu dağılımları



ÖABT'de Türkçe Öğretmenliği için konu dağılımları 2025 MEB AGS'de konu dağılımı ve soru sayıları netleşti ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği konu dağılımları https://t.co/ndfqxvRcge pic.twitter.com/T8D8t2wLg8 Edip Üzen (@edipuzen) December 12, 2024

İşte tüm derslerin konu dağılımı