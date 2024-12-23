Engellilikleri nedeniyle emekli olanlar memurluğa geri dönebilir mi?

Soru: Malulen değil de engelli yaşlılık emeklisi memurluğa geri dönebilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:



Zaman zaman sitemizde yer verdiğimiz konulardan olan emeklilerin tekrar memurluğa başlayıp başlayamayacakları konusudur. https://www.memurlar.net/haber/1119571/ adresimizde malulen emekli olan memurların tekrar memurluğa başlayabilir mi? konusunu tekrar değerlendirmiştik.

Yazımızda ziyaretçimizin sorusu üzerine engellilik nedeniyle emekli olanların memurluğa başlayıp başlayamayacakları konusunu değerlendirmekteyiz.

Sosyal güvenlik kapsamında emekli veya yaşlılık aylığı alanlardan kamu işyerlerinde göreve başlayanların almakta oldukları bu aylıkları kesilmektedir.

2005 yılından itibaren yürürlükte olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamamakta ve görev yapamamaktadırlar.



Engellilikten dolayı bağlanan aylık malullük aylığı mıdır? Yaşlılık/emeklilik aylığı mıdır?

Malullük aylığı ile engellilikten dolayı bağlanan aylık sistemsel ve şartları olarak farklıdır. Engellilikten dolayı bağlanan aylık gerek göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girenler olsun, gerekse de çalışma gücü kaybı oranına göre emeklilik olsun, bu şekilde bağlanan aylıklar "Emeklilik aylığı" yani 5510 sayılı Kanunda yer alan ifadesiyle "Yaşlılık aylığı" olmaktadır.



Bu minvalde değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Engellilikten dolayı ve çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilik konumuna girmiş memurların almakta oldukları bu aylıklar emeklilik/yaşlılık aylığı olarak ödenmekte olduğundan, emeklilik/yaşlılık aylığı alanların memur kadrolarına atanmaları 5335 sayılı Kanun çerçevesinde mümkün olmayacağını değerlendirmekteyiz. Ancak, merkezi idareler dışında belediyelerde emekli aylıkları kesilmek suretiyle, genel hükümlere göre memur olarak atanma şartlarını taşıması, boş kadro bulunması ve kadronun şartlarını sağlaması halinde memur olarak açıktan atanmalarının da 5335 sayılı Kanun Madde 30 kapsamında değerlendirilemeyeceği düşündüğümüzden belediyelerde görev almalarının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.



Özetle, emekli/yaşlılık aylığı alanlar genel itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnameli görevlere veya mahalli idareler (belediyelere) emekli/yaşlılık aylıkları kesilmek suretiyle başlayabilir ama merkezi idarelere direkt başlamaları 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü karşısında mümkün değildir.

