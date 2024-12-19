2002 yılında göreve başlayan öğretmen istifa sonrası öğretmen olarak emekli olabilir mi?

Soru: İyi akşamlar. Kasım 2002 de öğretmen olarak göreve başladım. Şu an 21 yıl 7 aylık çalışma günüm var. 1 yıl sonra istifa etmeyi düşünüyorum. Emekli Sandığından emekli olma durumum nedir?



Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce memur statüsünde hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlayan, yani SGK primleri ödenmiş olarak çalışma hayatına başlayan ve halen memur statüsünde devam edenlerin emekliliklerinde kadın ve erkek memur için 25 yıl hizmet ve kadın ise 58 yaş, erkek ise 60 yaşın dolumu şartı aranır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl hizmet içinde 1260 gün ve daha fazla hangi çalışma şekli fazla ise o tespit edilir ve aylık bağlanacak statü belirlenir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı işler.

Ancak, belirttiğimiz gibi memurluktan istifa ettikten sonra işçi veya esnaf statüsünde çalışma düşüncesinde olanların dikkat etmesi gereken en önemli konu istifa sonrası çalışmaların 1259 günden fazla olmaması, şayet fazla olursa memur statüsünden emekli olabilmek için tekrar 1260 gün ve daha fazla memur statüsünde görev yapılması gerektiğini özellikle belirtmek isteriz.

Ayrıca, emeklilik hizmet süresini tamamlayıp mevzuata uygun istifa edenlerin memurluk hizmet sürelerinin her tam yılına emekli ikramiyesi ödenmesi ister işçi, esnaf statüsünden ister memurluk statüsünden emekli olunması halinde aylık bağlandığı tarihte ödenmesi de mümkün olmaktadır.



Çalışmadan hizmet süresini tamamlama (isteğe bağlı iştirakçilik) konusu:



5434 kapsamında memurlar için en az 10 hizmet yılı bulunduktan sonra emeklilik için aranılan hizmet süresini tamamlama sistemi de (isteğe bağlı iştirakçilik/çalışmadan emeklilik) bulunmaktadır.



Bu konuda değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1095417/

https://www.memurlar.net/haber/1070496/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.



61 yaş + 15 hizmet yılından emeklilik konusu:

61 yaşını dolduran ve en az 15 yıl hizmeti olan memurların da emeklilik hakları bulunmaktadır.



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek/önerilecek hususlar şöyledir:

8 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir çalışma sürenizin olmadığını anlamaktayız. Şayet bu şekilde bir çalışmanız yok ve bu tarihten sonra ilk defa çalışmaya başlamış iseniz emeklilik şartlarınız kadın olarak 25 hizmet yılı + 58 yaşınızın dolumu şeklinde olacaktır.

Bu durumda;

İstifa etmeyi düşündüğünüz tarihte hizmet yılınızın 22 yıl 7 ay olacağını anlamaktayız. Bu hizmet yılı 25 hizmet yılından az olduğu için 58 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli aylığı bağlanması mümkün olmayacaktır.

İstifa sonrası işçi veya esnaf olarak çalışma düşüncesinde olmanız halinde bu çalışmalarınızın 1260 günden az bir süresi olması halinde 25 hizmet yılınızı tamamlama durumunuz söz konusu olur ve 58 yaşınızı doldurduğunuzda yine memur statüsünden emekli olabilirsiniz.

İstifa sonrası 6 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatınız ile 25 yılı tamamlayacak şekilde yine isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanıp 25 yılı tamamladıktan sonra bu sistemden çıkmak suretiyle 58 yaşınızı doldurmayı bekleyebilirsiniz.

İstifa sonrası mevcut hizmetlerinize göre 61 yaşınızı doldurmayı bekleyip emeklilik için müracaat edebilirsiniz.



