MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından tarihi günler yaşanıyor...

Bu kapsamda bölgeye Türkiye'den kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın'ın da aralarında bulunduğu bir heyet Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirildi.

İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi.

İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde coşkuyla karşılandığı anlar ise kameralara böyle yansıdı...