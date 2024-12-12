MİT Başkanı Kalın, Emevi Camii'nde namaz kıldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın 61 yıllık rejimin çökmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği öğrenildi. Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2024 17:37, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:40
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından tarihi günler yaşanıyor...
Bu kapsamda bölgeye Türkiye'den kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Kalın'ın da aralarında bulunduğu bir heyet Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaret gerçekleştirildi.
İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde
Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi.
İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde coşkuyla karşılandığı anlar ise kameralara böyle yansıdı...
🔴 MİT Başkanı Kalın Suriye'deTVNET (@tvnet) December 12, 2024
Kalın Emevi Camiinde namaz kıldı. pic.twitter.com/nYsW0MSyZo