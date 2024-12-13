Anne ve 3 çocuğunun zehirlenerek ölmesiyle ilgili 3 gözaltı

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne ve 3 evladının doğal gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişi de kentteki hastanelerde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken baba dahil 5 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili ilçe jandarma komutanlığı tarafından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.