İTO Başkanı: Asgari ücrete zamda hedeflenen enflasyon dikkate alınsın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, asgari ücret artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, 817 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden biri olduklarını belirterek, asgari ücret görüşmelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını hatırlatan Avdagiç, yeni asgari ücret tespitinde toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatine olan bir çizgide buluşulması gerektiğini vurguladı.

"Asgari ücret sadece bir taban ücret belirleme meselesi değildir"

"Asgari ücretin sadece taban ücret belirleme meselesi olmadığını" belirten Avdagiç, şunları söyledi:

"Asgari ücret, işsizlik maaşından SGK primlerine, kıdem tazminatından staj ücretlerine kadar pek çok kalemi etkiliyor. Hatta C-Level pozisyon maaşlarına kadar yansımaları oluyor. Bizim kanaatimiz, hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurularak yapılacak bir artış, fiyatlama davranışlarından beklenti yönetimine ve talep dengesine kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektife uygun, hem işçi hem de işveren taraflarının yıl boyu üzerinde mutabık kalacağı bir artış oranı belirlenmesini önemli görüyoruz."

Gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmeli

Avdagiç ayrıca, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, bunun alım gücünü artıracağını, işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışılığı azaltacağını ifade etti.