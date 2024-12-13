Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte kritik anketten çıkan zam oranı...

Asgari ücret maratonu 10 Aralık'ta başladı. 2025'te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Komisyonu ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapacak.

Milyonlarca insanın hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ilişkin kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçları peş peşe yayınlanıyor.

Areda Survey şirketi Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle yaptığı asgari ücret araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Yüzde 25 ila yüzde 40 zam

Buna göre; katılımcıların yüzde 40'ının asgari ücret zam beklentisinde yüzde 25 ila yüzde 40 arasında. Katılımcıların yüzde 35,6'sı ise asgari ücrete yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini üşünüyor. Asgari ücrete yüzde 25'in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranı ise yüde 6,6 olarak tespit edildi.

Asgari ücret beklentisi kadınlar ve erkekler arasında değişiklik gösterdi. Kadınların yüzde 47'si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünürken erkeklerin yüzde 43,6'sı yüzde 25 - yüzde 50 arasında zam bekliyor.

İnsan kaynakları tanışma şirketi 24 Saatte İş tarafından 17 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ankette ise 2025 yılı için ortalama asgari ücret beklentisi 25 bin 869 lira olarak tespit edilmişti.

Metropoll Araştırma tarafından yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 33,5'i yeni asgari ücretin 35 bin TL olması gerektiğini ifade etmişti. Katılımcıların yüzde 32,5'i ise 30 bin lira rakamını telaffuz etmişti.

Araştırma şirketi AGS Global'ın gerçekleştirdiği 'İş Dünyası 2025'ten Beklentiler' anketi ise iş adamları ve yöneticilerin ortalama 23.750 TL'lik bir asgari ücret öngördüğünü ortaya koymuştu. Bu oran ise yaklaşık yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor.