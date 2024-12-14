Valilik Mamak'taki hayvan barınağıyla ilgili tahkikat başlattı

Ankara Mamak Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi'ndeki hayvanlara yönelik kötü muameleye dair videolar sosyal medyada yayınlandı.

Ankara Valiliği, Mamak'taki hayvan barınağıyla ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Olayın geçmişi

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla tepkilerini dile getirdi.

Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.

İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.