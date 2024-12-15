Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran

Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele için sıkılaşma politikasını sürdürürken enflasyondaki düşüşün istenen hızda gerçeklememesi yeni tedbirleri gündeme getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında yeni bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu.

Kart limitinde yeni oran

Artık bankalar müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanında görüntüleyerek, kredi kartı limitlerini gelire göre düzenleyebilecek. Yeni yılda geçilmesi beklenen uygulamada müşterilerin kredi kartı limiti en fazla aylık gelirlerinin 2 ile 4 katı arasında olacak.

Mevcut uygulamada bankalar, müşterilerine aylık kazançlarının 15 ila 20 katına kadar limit imkanı sunuyordu. Bu durum borçlanmayı artırırken, talep enflasyonunun da yükselmesine yol açıyordu.

Orta Vadeli Program'da yer aldı

Kredi kartı limitlerine düzenleme getirileceğine ilişkin ilk sinyal 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'da yer aldı. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edilmiş, SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı berlirtilmişti.