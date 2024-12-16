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'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama

Kredi kartı limitlerinin 2025 itibarıyla düşürüleceğine yönelik iddialar gündem oldu. BDDK kaynaklarına göre, kredi kartı limitleri için yeni bir düzenleme yok. Bankalar, kredi kartı limitinin kişilerin geliri ve harcamalarına göre ayarlayacak.

Haber Giriş : 16 Aralık 2024 17:12, Son Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:13
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'Kredi kartı limitleri düşürülecek' iddiasına açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını açıkladı. Limitlerin kişilerin gelirinin 4 katına göre ayarlanmasına yönelik uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Bankalar, yeni yılda tüketicilerin harcamaları ve gelirini dikkate alarak limit belirleyecek.

Bankaların her yıl olduğu gibi Ocak 2025 itibarıyla kredi kartı limitlerini güncellemesi bekleniyor. Bu düzenleme beyan esasına bakılarak BDDK'nın mevcut uygulaması olan gelirin 4 katına kadar belirleniyor. Bağ-Kur'lu olup primini asgari ücretten yatırmasına karşın kira gibi geliri bulunan, harcama kalemleri bunun çok üzerinde olan tüketiciler bulunuyor. Bankalar bunun gibi örnekleri dikkate alarak her bir müşteri limit belirliyor. Bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu bilgilerinin yanı sıra maaş, aylık dışındaki gelir kalemlerini de inceliyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve SGK uzmanlarının yer aldığı bir ekip oluşturulurken çok boyutlu bir inceleme yapılacak. Hem müşterinin gelir bilgileri hem de harcama kalemleri izlenecek.

Gelir kalemi tek başına yeterli değil

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre, BDDK kaynakları limitlere ilişkin yeni bir düzenleme, bankalara gönderilen yeni bir talimatın söz konusu olmadığını belirtti. Yetkililer, kredi kartı limitlerinin sadece aylık gelire bakılarak belirlenmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Yönetmeliğe göre tüm bankalarda sahip olabileceğiniz toplam kart limiti; ilk yıl için maaşınızın 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamıyor.

Limit nasıl belirleniyor?

Kredi kartı limiti, başvuru sırasında verilen bilgilere dayalı olarak belirleniyor. Gelir düzeyi, limiti etkileyen en önemli faktör olmakla birlikte kredi notuna da bakılıyor. Kredi notu, kişinin harcama ve ödeme alışkanlıklarını yansıtıyor Bu nedenle daha önce kredi borçlarını geciktirmiş veya kredi kartı borçlarını zamanında ödememiş kişiler, kredi kartı alırken zorluk yaşayabiliyor. Kredi kartı başvuruları onaylansa bile, limitleri düşük olabiliyor.

Kredi kartı limitleri düşecek! İşte yeni oran

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