Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
Dolar/TL'den yeni rekor seviye
Dolar/TL'den yeni rekor seviye
Asgari ücret maratonu devam ediyor
Asgari ücret maratonu devam ediyor
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri kabul edildi
Yasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi
Yasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi
Kumar bağımlılığı uyuşturucuyu geçti!
Kumar bağımlılığı uyuşturucuyu geçti!
Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Fırtına geliyor
Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Fırtına geliyor
Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli
Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli
AYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemez
AYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemez
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında yeni düzenlemeyle kimlik bilgilerinin kuyumcularla paylaşmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 09:40, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:01
Yazdır

185 Bin TL Üzeri Alımlara Düzenleme Geliyor

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründe 2024'te yatırım amaçlı altın alımlarında artış olduğunu ancak işçilikli ürünlerin satışında %30'luk bir düşüş yaşandığını açıkladı. Özellikle büyük miktarda altın alımlarında uygulanacak yeni düzenlemeler sektörde dikkat çekiyor.

185 Bin TL ve Üzeri Alımlarda Kimlik Zorunluluğu

Sönmez, 185 bin TL üzerindeki altın alımlarında kimlik ve bilgi paylaşımı zorunluluğunun vatandaşları tedirgin ettiğini belirtti. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek için MASAK'tan kamu spotları talep edildiğini ifade etti. Kuyumculara asılacak bilgilendirici afişlerle, düzenlemelerin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor.

Kuyumculuk Sektöründeki Diğer Sorunlar

Altın Muhasebesi ve Yazar Kasa Limitleri: Hızla değişen altın fiyatları nedeniyle belirlenen limitlerin yetersiz kaldığını belirten Sönmez, bu sorunların çözümü için Ankara'da çalıştay düzenlemek istediklerini söyledi.

İşçilikli Altın Satışları: İşçilikli ürünlerin satışında %30'luk bir azalma gözlemlendi. Bu durumun sektörü olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kuyumcu Kent Projesi ve Mobil Uygulama

Sönmez, Ankara'da kuyumculuk sektörünü canlandırmak amacıyla bir "Kuyumcu Kent" projesi başlatmak istediklerini ancak uygun bir arsa bulamadıklarını belirtti. Ayrıca, tavsiye edilen fiyatların görülebileceği bir mobil uygulama geliştirme sürecinde olduklarını duyurdu. Bu uygulamanın başlangıçta Ankara, ilerleyen süreçte Türkiye genelinde hizmet vereceği açıklandı.

Kuyumculuk Sektörü için Öneriler

Sönmez, sektörün mali sorunlarını aşmak için rasyonel çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu kapsamda, kamudan ve diğer paydaşlardan destek beklediklerini vurguladı.

Yeni düzenlemelerin, kuyumculuk sektöründe güvenilirliği ve şeffaflığı artırması bekleniyor.

Altının fiyatı ne kadar oldu?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber