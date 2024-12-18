Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak

185 Bin TL Üzeri Alımlara Düzenleme Geliyor

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kuyumculuk sektöründe 2024'te yatırım amaçlı altın alımlarında artış olduğunu ancak işçilikli ürünlerin satışında %30'luk bir düşüş yaşandığını açıkladı. Özellikle büyük miktarda altın alımlarında uygulanacak yeni düzenlemeler sektörde dikkat çekiyor.

185 Bin TL ve Üzeri Alımlarda Kimlik Zorunluluğu

Sönmez, 185 bin TL üzerindeki altın alımlarında kimlik ve bilgi paylaşımı zorunluluğunun vatandaşları tedirgin ettiğini belirtti. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek için MASAK'tan kamu spotları talep edildiğini ifade etti. Kuyumculara asılacak bilgilendirici afişlerle, düzenlemelerin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor.

Kuyumculuk Sektöründeki Diğer Sorunlar

Altın Muhasebesi ve Yazar Kasa Limitleri: Hızla değişen altın fiyatları nedeniyle belirlenen limitlerin yetersiz kaldığını belirten Sönmez, bu sorunların çözümü için Ankara'da çalıştay düzenlemek istediklerini söyledi.

İşçilikli Altın Satışları: İşçilikli ürünlerin satışında %30'luk bir azalma gözlemlendi. Bu durumun sektörü olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kuyumcu Kent Projesi ve Mobil Uygulama

Sönmez, Ankara'da kuyumculuk sektörünü canlandırmak amacıyla bir "Kuyumcu Kent" projesi başlatmak istediklerini ancak uygun bir arsa bulamadıklarını belirtti. Ayrıca, tavsiye edilen fiyatların görülebileceği bir mobil uygulama geliştirme sürecinde olduklarını duyurdu. Bu uygulamanın başlangıçta Ankara, ilerleyen süreçte Türkiye genelinde hizmet vereceği açıklandı.

Kuyumculuk Sektörü için Öneriler

Sönmez, sektörün mali sorunlarını aşmak için rasyonel çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu kapsamda, kamudan ve diğer paydaşlardan destek beklediklerini vurguladı.

Yeni düzenlemelerin, kuyumculuk sektöründe güvenilirliği ve şeffaflığı artırması bekleniyor.