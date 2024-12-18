2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?

Otomotiv Sektöründe Tarihi Zirve Beklentisi

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre;

Uzmanlar, 2024 yılının başındaki olumsuz ekonomik tabloya rağmen, sektörde yaşanan hareketliliğin arkasındaki sebepleri değerlendiriyor.

2024 Yılının İlk Çeyreği: İyimser Olmayan Başlangıç

Yılın başında sektör temsilcileri, ekonomik belirsizlikler nedeniyle toplam satışların 1 milyonun altında kalabileceği endişesini dile getiriyordu. Otomotiv Uzmanı Erol Şahin, sektördeki bu temkinli yaklaşıma rağmen, yıl ortasından itibaren satışların hız kazandığını ve hedeflerin aşılmaya başlandığını belirtiyor.

Yönetmelik Değişikliği Satışları Canlandırdı

2024'te sektörün canlanmasında Genel Güvenlik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik önemli bir rol oynadı. Yönetmelik gereği düşük donanımlı araçların 7 Temmuz'a kadar satılması gerekiyordu. Bu durum, stokta bulunan ve siparişi verilmiş araçların hızla tüketilmesine yol açtı. Şahin, bu gelişmeyi sektörde "erken başlayan kampanya rüzgarı" olarak nitelendiriyor.

Bu dönemde filo satışları ve engellilere yönelik ÖTV muafiyetiyle satılan araçlar da sektöre ivme kazandırdı. Özellikle filo yenilemelerinin uzun süre bekletildiği ve 2024 yılında bu talebin karşılandığı ifade ediliyor.

Engellilere Yönelik Araç Satışı Rekor Seviyeye Ulaştı

Engellilere sağlanan ÖTV muafiyetiyle yapılan araç satışlarının, 2024 yılında yaklaşık 200 bine ulaşması bekleniyor. Bu rakam, sektördeki toplam satışların ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2017 yılında bu kapsamda satılan araç sayısı yalnızca 40 bin seviyesindeydi.

Son Çeyrek: Kampanyalarla Satışlar Zirvede

Sektör temsilcileri, kasım ve aralık aylarının otomotivde geleneksel olarak kampanya dönemleri olduğunu belirtiyor. Vergi mükellefi işletmelerin ve bireysel tüketicilerin bu dönemde yılın son fırsatlarını değerlendirmek istemesi, satışları artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. 2024 yılı sonunda toplam 1 milyon 232 bin 635 adetlik rekorun kırılabilmesi için yalnızca 164 bin 376 adetlik satış gerekiyor. 2023'ün aralık ayında gerçekleşen 158 bin 653 adetlik satış göz önünde bulundurulduğunda, bu hedef oldukça gerçekçi görünüyor.

Sektörün Geleceği: 1 Milyon Bandı Aşılmaya Devam Edecek

Erol Şahin, otomotiv sektörünün önümüzdeki yıllarda da 1 milyon adet bandının altına düşmesinin zor olduğunu ifade ediyor. 2025 yılı sonunda yeni bir rekor kırılıp kırılmayacağını söylemek için erken olduğunu belirten Şahin, "Ancak pazarın istikrarını koruyacağını ve yüksek adetlerde satışların devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Araç almak için en doğru zaman ne zaman?

Uzmanlar, mevcut ekonomik koşullar altında otomobil alımının bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak değişebileceğini ifade ediyor. Ancak sektör genelinde düzenlenen kampanyaların, özellikle uygun şartlara sahip bireyler ve ticari işletmeler için cazip fırsatlar sunduğu belirtiliyor. Bankaların kredi arzındaki sıkıntılar ve yüksek faiz oranları, otomobil alımını zorlaştıran etmenler arasında yer alıyor.

Otomotiv Sektörü: Ekonominin Dinamosu

Otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisinin önemli taşıyıcılarından biri olmaya devam ediyor. Hem bireysel hem de ticari araç taleplerindeki artış, sektördeki canlılığın korunmasını sağlarken, aynı zamanda yeni istihdam ve ekonomik büyüme potansiyeli yaratıyor. 2024 yılında otomotivde kırılması beklenen rekor, sektörün dinamik yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor.