Altın ve dolar çarkı: İşte gümrükte rüşvet operasyonu detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün İçişleri Bakanlığınca 114 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgi yeni bilgilere yer verildi.

Buna göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mersin Uluslararası Limanı'nda faaliyet gösteren görevlilerin iş sahiplerinden rüşvet aldığının belirlenmesinin ardından şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmada, gümrük müşavirlerinin ve çalışanlarının gümrük görevlilerine her işlem başına rüşvet verdikleri belirlendi.

Rüşvet ilişkisinin belli bir tarifeye ve rutine bağlandığı, herhangi bir usulsüzlük olmayan işlemlerden sabit bir ücretin alındığının tespit edildiği çalışma kapsamında, usulsüzlük olması halinde ise işin mahiyetine göre döviz cinsinden rüşvet alındığı saptandı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gümrük görevlileri, müşavirleri ve çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 128 bin 500 lira, 40 bin 355 dolar, 42 gram külçe altın, 18 bilezik, altın kemer, 2 altın zincir, Reşat altını, 64 tam altın, 11 yarım altın, 63 çeyrek altın, 3 ruhsatsız tabanca, şarjörler, 371 fişek, 9 saat ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan operasyon anı, adreslerde yapılan aramalar ve bazı şüphelilerin gözaltına alınması polis kamerasınca görüntülendi.

Dün, İçişleri Bakanlığınca Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.