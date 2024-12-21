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Üniversite insan kaynakları yönetimi alanında kalitesini tescilledi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Planlama Alanındaki Kalitesini Tescilledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2024 14:09, Son Güncelleme : 21 Aralık 2024 14:12
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Üniversite insan kaynakları yönetimi alanında kalitesini tescilledi

2018 yılında kurulmasına rağmen insan kaynakları alanındaki öncü rolü ve model üniversite olma misyonunun gereği olarak akademik birimlerin idari yönetici kadrolarına sınavla yaptığı atamalar ile adından söz ettiren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu kez de "İnsan Kaynağı Planlama Hizmetleri" alanında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Üniversitenin web sayfasında yer verilen bilgilere göre, "iyileştirme anlayışından yoksun bir kalite sürecinin kurumda eksik ya da noksan bir işleyişin hakim kılınmasına neden olabileceği, bu kapsamda Üniversite Personel Daire Başkanlığı'nın uzun soluklu bir çalışma süreci sonucunda sürekli iyileştirilmeyi içselleştirmekle birlikte faaliyetlerini belirli bir sistematiğe kavuşturarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandığının" ifade edildiği ve belge takdiminin Türk Standartları Enstitüsü Kurumu Başkanı Mahmut Sami ŞAHİN tarafından bizzat gerçekleştirildiği görülmektedir.

Ülkemizde son yıllarda uygulanan tasarruf tedbirlerine rağmen kısıtlı bir insan kaynağı varlığı ile insan kaynakları alanında Üniversitelerimizde bu türden başarıların elde edilmiş olması, geleceğe dair ümitlerimizin bir nebze de olsa taze kalmasına katkı sağlamaktadır.

Bu vesile ile başta Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL olmak üzere sürece katkı sunan Personel Daire Başkanlığı ekibini ve ilgili tüm paydaşlarını tebrik ediyoruz.

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