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Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarında Son Durum

Milli Eğitim Bakanlığı kariyer basamaklarını (uzman/başöğretmenlik) da içeren yönetmeliği yayımladı. Yönetmeliğe göre kariyer basamaklarında süreç şu şekilde işleyecek...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2024 10:50, Son Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:51
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Öğretmenlerin Kariyer Basamaklarında Son Durum

Daha önce konuya ilişkin ele aldığımız yazıda yönetmelik yayımlanması gerektiğini belirtmiştik. https://www.memurlar.net/haber/1115534/ogretmenlerin-kariyer-basamaklari-sureci-nasil-isleyecek.html

MEB kariyer basamaklarını (uzman/başöğretmenlik) da içeren yönetmeliği yayımladı. https://www.memurlar.net/haber/1121940/ogretmenlik-meslegi-kariyer-basamaklari-yonetmeligi-yayimlandi.html

Yönetmeliğe göre;

  • Başvuru için duyuru yılda bir kaç kez yayımlanabilecek.
  • 10 yıllık hizmet süresini dolduran öğretmenler uzman öğretmenlik için başvurabilecekler.
  • Uzman öğretmenlikte 10 yıl şartı kaldırıldığından öğretmenlikte (uzman öğretmenlik süresi dahil) 20 yılını dolduranlar ise başöğretmenlik için başvurabilecekler.
  • Ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında uzman öğreticilik, yıllık izin, mazeret izni, kurum içi/dışı görevlendirmeler süre hesabına katılacak.

Ayrıca;

  • MEB muhtemelen pazartesi günü duyuruyu yayımlayacak.
  • Eğitimin 80 ders ve online (12-20 dakikalık) olması bekleniyor.
  • Takvim de duyuruya göre netleşecek.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

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