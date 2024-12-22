Bakan Fidan, Şara ile Şam'a karşı çay içti

Kasyun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da yeni yönetim lideri Ahmet eş-Şara ile ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Fidan ve Ahmet eş-Şara, başkent Şam'ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı'nda çay içti.

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