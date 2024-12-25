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Yeni asgari ücret belli oldu ekonomistler ne dedi?

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu rakama ilişkin ekonomistlerden dikkat çeken yorumlar geldi. Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin dolar bazında 10 yıl öncesine döndüğünü vurgularken, Alaattin Aktaş hükümetin yönetilen fiyat artışlarını yüzde 30 ile sınırlaması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Emre Alkin ise dezenflasyon sürecinde halkın alım gücünü düşürmenin yanlış olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:32, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:42
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Yeni yılda asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili "Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdi de asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeni asgari ücret için kim ne dedi?

Asgari ücrete ilişkin uzman yorumları ise şu şekilde oldu:

Prof. Dr. Kara: Asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geri döndü

Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda "ABD enflasyonu ile düzeltilmiş dolar cinsinden asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geri döndü." ifadesini kullandı.

Ekonomist Aktaş: Asgari ücreti yüzde 30 artıran hükümet, yönetilen-yönlendirilen fiyatları da en fazla bu oranda artıracaktır

Ekonomi Gazetesi Yazarı Ekonomist Alaattin Aktaş, "Asgari ücreti yüzde 30 artıran hükümet (Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil) herhalde yönetilen-yönlendirilen fiyatları da en fazla bu oranda artıracaktır. Göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Alkin: Hastanın ateşini boğazını sıkarak düşürmek yanlış

Ekonomi Gazetesi Yazarı Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Dezenflasyon halkın alım gücünü düşürerek değil, harcamak yerine tasarrufa yönlendirmekle olur. Bunun için güven oluşturmak gerekir. Vatandaş gelecekte daha yüksek fiyatla karşılaşmayacağına inanacak ki satın almaktan vazgeçsin. Hastanın ateşini boğazını sıkarak düşürmek yanlış" dedi.

Vergi Uzmanı Bingöl: Fatura emekliye ve dar gelirliye kesildi

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X sosyal medya paylaşımında "Anlaşılan o ki, 2021 Eylül ayında başlayan yanlış politika ve bu politikalarda ısrarın faturası başta asgari ücretliye, emekliye ve dar gelirliye kesildi." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Sönmez: Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, "Hayal kırıklığı 22 bin tl, %30 artış. Bir başka mesaj; Erdoğan bu yıl erken seçim istemiyor. Bir başka mesaj; emekli taban maaşı 12.500 tl de patinaj yapacak gibi, seçim yok, şirinlik de yok" açıklamalarında bulundu.

Ekonomist Bayram: Bu karar işveren ile devlet tarafından alınmış oldu

Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda "Asgari ücret %30 zam ile 22.104 TL'ye çıktı. İşverene maliyeti 30.555 TL oldu. Bu karar işçi temsilcisi olmadan işveren ile devlet tarafından alınmış oldu. Zaten TÜRK-İŞ Başkanı 29.583 TL altına imza atmayacaklarını ve masada olmayacaklarını açıklamıştı" dedi.

Ekonomist Cibre: Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak

Ekonomist İris Cibre, "Asgari ücret 30% artışla 22.104 TL belirlendi Ücretlileri çok zor bir 2025 bekliyor. Şubatta bu ücret açlık sınırı altında kalacak" dedi.

Ekonomist Esen: Asgari ücret artışının enflasyona geçişkenliği daha düşük diye anlatılıyordu

Ekonomist Dr. Barış Esen "Oysaki ekonominin yavaşladığı dönemlerde asgari ücret artışının enflasyona geçişkenliği daha düşük diye anlatılıyordu.." açıklamasında bulundu.

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